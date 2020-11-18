شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمني سعودي يصل الفلبين للبحث في مصير مواطن مختفٍ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - ”الخليج 365”

أعلنت السفارة السعودية لدى الفلبين في بيان حول قضية اختفاء المواطن السعودي عبدالله خالد العياشي الشريف، وصول وفد أمني عالي المستوى إلى الفلبين، بناءً على توجيهات خادم الحرمين، للتنسيق مع الجهات الفلبينية المختصة لمعرفة الإجراءات والتحقيقات الجارية حول القضية.

وفُقِد الاتصال بالمواطن السعودي عبدالله خالد العياشي في جنوب الفلبين، وذلك أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه.

وأوضحت السفارة في بيانها أنها بذلت ولا تزال تبذل كل الجهود الممكنة لحل هذه القضية، بموجب توجيهات القيادة التي تنصّ على رعاية شؤون المواطنين وضمان سلامتهم، وذلك بمتابعة من وزير الخارجية وسفير المملكة لدى الفلبين، مشيرة إلى أنها على تواصل مستمر مع عائلة المواطن وتطلعها على أي مستجدات بهذا الخصوص.