شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يقتل 456 روسياً في يوم واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- وام

أعلنت روسيا، الأربعاء، تسجيل 20985 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و 456 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضاً كبيراً وملموساً في عدد الإصابات وقفزة قياسية وغير مسبوقة في أعلى حصيلة وفيات منذ بداية الجائحة مقارنة مع معدلات، الثلاثاء، 22410 إصابة و442 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات «كوفيد-19» مليوناً و991 ألفاً و 998 إصابة، مع بقاء 456 ألفاً و528 حالة نشطة (ما يمثل تراجعاً بـ4650 حالة نشطة منذ الثلاثاء)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 24.3% من المرضى الجدد، حيث تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو (4174 إصابة، في أدنى حصيلة منذ 28 أكتوبر)، بينما حصيلة ضحايا الفيروس 34387 حالة وفاة، في وقت تماثل 25179 مرضى للشفاء مسجلا زيادة عدد حالات الشفاء الجديدة مقارنة بعدد الإصابات خلال 24 ساعة في روسيا لأول مرة منذ 16 سبتمبر، ليصبح مجموع المتعافين مليوناً و501 ألف و 83 شخصاً إضافة الى إجراء أكثر من 70 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (525 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة) ولا يزال أكثر من 463 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وتسعى الحكومة الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد «كورونا» في البلاد قبل نهاية العام الجاري، حيث سجلت روسيا رسمياً حتى اليوم لقاحين مضادين لـ«كورونا»، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريباً.