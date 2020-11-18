الشامسي يقلد 34 ضابطاً ‏وصف ضباط شارة التميّز الوظيفي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

قلد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، صباح أمس، 34 من الضباط وصف الضباط والأفراد، شارة التميز الوظيفي، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام، والمديرين العامين ونوابهم وعدد من مديري الإدارات.

وتضمن التكريم فريق عمل المؤسسة العقابية والإصلاحية، لفوزه بالمركز الأول في «برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي‏» ضمن فئة الجهات المبادرة بالدعم والرعاية لقضايا الأسر. وفريق عمل استحداث وتطوير البرنامج الإلكتروني لإدارة اللأداء المؤسسي «مسار» لشرطة الشارقة.

وثمن الشامسي، جهود الموظفين المتميزين التي أدت إلى تحقيق الأهداف المرجوة. مؤكداً الحرص على تحفيز كل من أسهم وشارك في دعم مسيرة التطور، حاثاً إياهم على مضاعفة الجهود، من أجل الارتقاء بعملهم، وصولاً إلى تحقيق أفضل المعايير التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة.

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