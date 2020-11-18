شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يستضيف الورشة التعريفية لملف جودة الحياة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، الورشة التعريفية الخاصة بملف جودة الحياة؛ حيث تحدثت فيها حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وعُقدت عبر برنامج الاتصال المرئي؛ وذلك ضمن دور المجلس في التواصل مع مختلف الدوائر والقطاعات والمؤسسات الحكومية في الدولة.

حضر الورشة: موزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وندى عسكر النقبي عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وخالد بن بطي الهاجري مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة، وطالب عبد الله بن صفر اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن، إلى جانب قرابة 100 من ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة يمثلون 43 جهة مختلفة.

افتتحت الورشة حصة بنت عيسى بو حميد والتي تقدمت بالشكر للحضور، مثمنةً الحرص على المشاركة في هذه الورشة المهمة التي تعنى بمفهوم جودة الحياة، وهو ما تركز عليه الدولة بشكل عام، إلى جانب الحديث عن جودة الحياة في الإمارة الباسمة بشكل خاص، وتلاها بالحديث عيسى هلال الحزامي مثمناً أهمية الورشة.

وتم خلال الورشة التطرق للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة وحالة جودة الحياة 2020-2031، وتأكيد تميز الدولة في جودة الحياة والتصدي للعوامل والظروف المختلفة، مثل جائحة كوفيد-19، وتعزيز هذا المفهوم بتأكيد نمط حياة أفراد المجتمع، إضافة إلى أهم البرامج والمشاريع في البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، والذي يشمل ثلاث محاور رئيسية؛ هي: الدولة والأفراد والمجتمع، كما تمت مناقشة تقرير حالة جودة الحياة في إمارة الشارقة، والاستبيان الخاص بجودة الحياة في الإمارة الباسمة الذي شمل المواطنين والمقيمين، والذي أشار لحالة رضا عن جودة الحياة في الإمارة، مع مواصلة العمل على التوصيات التي تستهدف زيادة نسبة الجودة، وتعزيز مفهوم الحياة الاجتماعية المستقرة والسعيدة والتي تنعكس على الصحة النفسية للأفراد.

وخلال الجلسة، أكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن الدولة تبذل الكثير من الجهود؛ لتعزيز مفهوم جودة الحياة بتوجيهات ومتابعة القيادة، لتنفيذ كل البرامج والمبادرات الداعمة للسعادة وجودة الحياة من أجل الجميع، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التي دعمت تحقيق المزيد من الإنجازات في الإمارة الباسمة، مشيرة إلى أن العمل على مفهوم جودة الحياة يتطلب المساهمة في تعزيز سعادة المجتمع بمختلف نواحي الحياة، من رعاية اجتماعية ودخل ومسكن، إلى جانب تعزيز الصحة النفسية، وتحقيق نمط حياة صحي وإيجابي، وهو ما نسعى إلى بلوغه في غضون عشر سنوات مقبلة، وفق دراسة تم البدء بها مع نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، بما يؤكد جاهزية الدولة للمستقبل من ناحية جودة الحياة.

وبدوره، نقل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وتقدم بالشكر لحصة بو حميد على الحضور والمشاركة في الورشة التي تعد مثمرة بكل المقاييس؛ لتبادل الرؤى والأفكار ودعم الجهود المشتركة وسعيها للعمل على جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع والذي يمثل قيمة؛ بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، واهتمامه بمختلف الجوانب في الإمارة ومن ضمنها الرياضة وتوفير كل سبل جودة الحياة بالإمارة لجميع فئات المجتمع وتحقيق متطلباتهم بما يسهم في توفير الحياة الكريمة لهم على أعلى المستويات.

وسلّط عزيز العامري مستشار الاستراتيجية والمستقبل بوزارة تنمية المجتمع، الضوء على تقرير حالة جودة الحياة في دولة الإمارات، استناداً إلى نتائج الاستبيان الوطني لجودة الحياة الذي تضمن 300 سؤال وتم إنجازه خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020؛ حيث شمل الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق وشارك فيه 10 آلاف شخص من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة، من الشباب والطلاب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتقاعدين والمواطنين العاطلين عن العمل وربات البيوت والمواطنات العاملات.