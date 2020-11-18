شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري 2020 للنهوض بحرية الأديان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ترأس زكي أنور نسيبة، وزير دولة، وفد دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري 2020 للنهوض بحرية الدين أو المعتقد، والذي عقد افتراضياً في العاصمة البولندية وارسو.

وقد ضم الوفد يعقوب يوسف الحوسني، مساعد الوزير لشؤون المنظمات الدولية، وأحمد الجرمن مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقد استضاف هذا المؤتمر الافتراضي، زبيغنيو راو، وزير خارجية جمهورية بولندا، لمناقشة أكثر القضايا الراهنة والملحة المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد في جميع أنحاء العالم، وشملت أحداث هذا العام مناقشات إضافية حول الجهود المبذولة لتعزيز وحماية الحرية الدينية على خلفية وباء (كوفيد-19).

وقد تم تخصيص المؤتمر، الذي عُقد على مدى يومين من 16 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، للمشاركة على المستوى الوزاري ومنظمات المجتمع المدني، وكان من بين المتحدثين مايكل ر. بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، و بيوتر فافرزيك، وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية بولندا، وصموئيل براونباك، سفير الولايات المتحدة المتجول للحرية الدينية.

وشملت الجلسات العامة مناقشات بشأن دعم قضايا حقوق الإنسان في سياق وباء (كوفيد-19)، واستكشاف العلاقة بين حرية الدين أو المعتقد والأمن، وضمان التنمية الشاملة للجميع من خلال حماية الحريات الدينية.