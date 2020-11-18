محافظ الإسكندرية يستقبل مجلس نقابة الصحفيين الفرعية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

استقبل محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اليوم الأربعاء، مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة الكاتب الصحفي فكري عبدالسلام، في أول لقاء بعد تولي المجلس الجديد مهام عمله، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور السيد سعيد سكرتير عام نقابة الصحفيين بالإسكندرية، وعمرو حافظ ورامي ياسين وكيلا النقابة، وهاني العوضي وبسمة الشريف وهدى الساعاتي أعضاء مجلس النقابة الفرعي.

ورحب المحافظ بنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة الجدد، مؤكدًا دورهم الهام في توضيح المفاهيم الصحيحة ومكافحة الشائعات، وأهمية وسائل الإعلام في بناء الدولة.

وأشار المحافظ إلى أهمية الإعلام الهادف والدور الرائد الذي يقوم به، ودوره في إلقاء الضوء على النواحي الإيجابية والسلبية، وتوصيل الحقائق بمنتهى الشفافية، قائلًا: "نعمل جميعًا في منظومة متكاملة لخدمة المواطن".

ولفت المحافظ إلى أهمية عقد لقاء دوري مع الصحفيين والإعلاميين بالإسكندرية، لمناقشة الملفات والقضايا التي تهم أهالي الإسكندرية، مؤكدًا تقديم كامل الدعم للصحفيين، فيما رحب بتلقي أي مقترحات أو حلول قابلة للتنفيذ.

من جانبه أكد نقيب الصحفيين بالإسكندرية، اهتمام الصحفيين بنشر وتوضيح كل ما يجري على أرض الإسكندرية لدفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تستلزم وقوف الجميع بجانب الدولة ومساندتها محذرًا من الانسياق وراء الشائعات.