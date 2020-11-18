ماستركارد: تقديم خدمة تحويل الأموال من خارج مصر قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تصوير- إسلام فاروق:

كشف مجدي حسن، مدير عام شركة ماستركارد العالمية للمدفوعات الرقمية في مصر وباكستان، عن تعاون مرتقب بين شركة ماستركارد والبنك المركزي وشركة بنوك مصر لتقديم خدمة تحويل الأموال من خارج مصر إلى الداخل قريبا.

وأشار حسن، خلال توقيع اتفاقية شراكة طويلة الأمد بين بنك التعمير والإسكان وشركة ماستركارد، إلى أن ماستركارد تمتلك خبرة وباعا طويلا في تأمين عملية المدفوعات الإلكترونية الداخلية سواء عبر الكروت أو المحافظ الذكية أو بين الحسابات بطريقة مؤمنة على حسابات العملاء.

وأوضح مجدي حسن أن ماستركارد عملت مع وزارة الاتصالات لتقديم خدمة تأمين بيانات عملائها بما تمتلكه الشركة من خبرة كبيرة.

وأشار مجدي حسن، ردا على سؤال لمصراوي، إلى أن استثمارات الشركة في مصر متنوعة وضخمة في تهيئة البنية التكنولوجية للخدمات الرقمية، فعلى سبيل المثال ضخت الشركة 5 ملايين دولار في 2013 في مشروع منصة إنشاء المحفظة الذكية.

وأكد مجدي حسن تعاون ماستر كارد مع مؤسسات مالية مختلفة من البنوك والشركات والتجار، وكذلك التعاون مع الحكومة لميكنة الخدمات وكذلك التعاون مع العاصمة الإدارية حاليا.