"مجزرة في المنيا".. قتلى ومصابين في معركة بالأسلحة النارية والبيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

لقي ممرض ووالدته حتفهما قتلًا، وأصيب شقيقه وابن شقيقته في مشاجرة، اليوم الأربعاء، استخدمت فيها الأسلحة النارية بقرية دروة التابعة لملوي، جنوب محافظة المنيا؛ بسبب تجدد خلافات الجيرة.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بوصول بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير المستشفى العام، بوصول كل من "حسين. ط" 47 عامًا ممرض بالمستشفى جثة هامدة، وشقيقه "محمد" 40 عامًا موظف، ووالدتهما "عطيات.م" 71 عامًا ربة منزل، و"صلاح.م" ابن شقيقتهما 47 عامًا مزارع مصابين، وجرى تحويلهم إلى مستشفى المنيا الجامعي؛ لخطورة حالتهم الصحية، نتيجة إصابتهم بطلقات رش بمناطق الصدر والوجه والضلوع واليدين والبطن، ولفظت والدة المجني عليه الأول أنفاسها الأخيرة عقب وصولها للمستشفي الجامعي.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن من التحريات الأولية وجود خلافات بين المجني عليهم وجيرانهم منذ عدة شهور، وجرى إنهائها بالتصالح، لا أنهم فوجئوا باقتحام "محمد.ع" 45 عامًا جزار منزلهم، الأمر الذي أثار حفيظتهم واعتدوا عليه بالضرب.

أسرع الجار إلى أشقائه، وحضروا مسلحين بسكاكين وأسلحة نارية، وأطلقوا وابلا من طلقات الخرطوش تجاه المجني عليهم ما تسبب في سقوط قتيلين ومصابين اثنين.

حرر محضر بالواقعة رقم 1008 إداري مركز شرطة ملوي، وجاري تكثيف الجهود لضبط مرتكبي الواقعة والأسلحة المستخدمة.