محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
شهدت محافظة البحيرة اليوم الأربعاء رابع حالة وفاة لمدير مدرسة، وذلك بعد أن فارق إبراهيم سلامة، مدير مدرسة حسن برادة الابتدائية الحياة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
كانت محافظة البحيرة شهدت خلال الأيام الماضية وفاة كل من المهندس السيد دحروج مدير مدرسة إدكو الثانوية الزراعية، ومحمود الحسيني، مدير مدرسة مرزوق السيد مرزوق، بكفر الدوار، ومحمد بكري مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بدمنهور.
كانت هذه تفاصيل خبر الرابع في أسبوع.. البحيرة تسجل حالة وفاة جديدة لمدير مدرسة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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