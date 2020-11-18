السويد / القضاء يُلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

ألغت محكمة إدارية سويدية قرار حظر إرتداء الحجاب المفروض في المدارس من قبل بلدية "سكوروب" في ولاية أسكونه جنوبي السويد، وفق ما ذكرته "الأناضول".
وأفادت محكمة مالمو الإدارية (جنوب) في بيان أمس الثلاثاء، أنه تم إلغاء قرار المجلس البلدي في "سكوروب" بحظر إرتداء الحجاب في المدارس.
وأكدت المحكمة أن الحظر يتعارض مع أحكام الدستور وحرية الدين في السويد.
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