تفاصيل أول لقاء بحريني إسرائيلي وفتح السفارات المتبادله للدولتين

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، اليوم الأربعاء، عقب لقاءه مع نظيره البحريني أنه تم الأتفاق علي فتح سفارات متبادله قريبًا، مشيرًا إلى أنه وافق على طلب إسرائيل بفتح سفارة العاصمة البحرينية المنامه.

وحسبما ذكر موقع روسيا اليوم الأخباري، أنه قد سبق أن صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم

الأحد الماضي، على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل ومملكة البحرين، ليصبح نافذًا حسب القانون الإسرائيلي، وذلك عقب إقراره من قبل الكنيست يوم العاشر من الشهر الجاري نوفمبر.

ووفق ما عرض على الكنيست، فإن إقامة

العلاقات بين الطرفين تشمل اعتراف كل طرف بسيادة الطرف الآخر، والحق بالعيش بأمن وسلام، ونبذ العنف فضلا عن إقامة علاقات صداقة وتعاون وحل الخلافات بطرق سلمية.

وعلى غرار ذلك تأتي البحرين في المرتبة الرابعة، بعد الإمارات والأردن في 1994 ومصر في 1979، من حيث الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فيما كان السودان الأخيرة في أعلنها عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.