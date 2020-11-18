مباحثات روسيا حول مقتل الطيار فيليبوف في سوريا

أفصحت لجنة التحقيق الروسية عن اتهامها غيابيا أربعة إرهابيين بتورطهم في قتل الطيار الروسي رومان فيليبوف في سوريا، وفقاً لوكالة سبوتنيك. وأشارت المتحدثة باسم لجنة التحقيق سفيتلانا بيترينكو: "لقد أُدرج المتهمون على قائمة المطلوبين الدوليين. ويعتزم التحقيق أن يطلب من المحكمة أن تتخذا إجراء غيابياً يتمثل بالسجن". وأفاد المحققون أن المتورطون كانوا حميعهم من مقاتلي "جبهة النصرة"، والتي أعيد هيكلتها وتسميتها "بهيئة تحرير الشام"، وهم إبراهيم رمضان الأحمد ومحمد غازي العليويو وعبد الستار عبد الغفور الصياح وعبد الباسط إبراهيم الحمود متورطون في قتل الطيار الروسي. والتي أعيد هيكلتها وتسميتها "بهيئة تحرير الشام"، وهم إبراهيم رمضان الأحمد ومحمد غازي العليويو وعبد الستار عبد الغفور الصياح وعبد الباسط إبراهيم الحمود متورطون في قتل الطيار الروسي. وقد سبق وأن أصدرت محكمة باسمان في موسكو عام 2018، مذكرة غيابية بإلقاء القبض على ثلاثة مواطنين سوريين أسقطوا طائرة "سوخوي-25" الهجومية التي كان يقودها رومان فيليبوف، فوق الأراضي التي يسيطر عليها الإرهابيون. سوريين أسقطوا طائرة "سوخوي-25" الهجومية التي كان يقودها رومان فيليبوف، فوق الأراضي التي يسيطر عليها الإرهابيون. والجدير بالذكر أنه تم إسقاط الطائرة الروسية من طراز "سوخوي-25" في محافظة إدلب السورية في 3فبراير 2018. وكان الطيار فيليبوف وهو نائب قائد سرب فوج الطيران الهجومي في المنطقة العسكرية الشرقية، تمكن من إخبار القيادة عن الهجوم الصاروخي، ثم هبط بمظلته، وواصل معركة غير متكافئة مع الإرهابيين بسلاحه الفردي، وعندما تمكن الإرهابيون من الاقتراب منه فجر نفسه بقنبلة يدوية.

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