الصحة العالمية تحذر من زيادة إصابات كورونا في العراق

حذرت منظمة الصحة العالمية في العراق من ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مع حلول فصل الشتاء، وانخفاض معدل درجات الحرارة.
وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل -في مؤتمر صحفي اليوم /الأربعاء/ بمحافظة دهوك، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - : "إن محافظة دهوك مرت بمرحلة صعبة بعد زيادة أرقام المصابين إلا أن الوضع بدأ يتحسن بفضل الخدمات الطبية وافتتاح مستشفيات جديدة ودورات للتوعية".
وتوقع إسماعيل زيادة الأرقام نتيجة انخفاض درجات الحرارة، مضيفًا أن المنظمة ستواصل جهودها للتوعية وتقديم الخدمات الطبية ومساعدة المواطنين حتى تجاوز الأزمة.
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