احتجاجات على زيارة بومبيو في الضفة الغربية

خرج الفلسطينيون فى الضفة الغربية المحتلة، فى مسيرةحاملين الأعلام للتعبير عن رفضهم لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، بينما استعدت قوات الاحتلال للسيطرة على المواجهات مع المتظاهرين.

و تأتي الزيارة، تشجيعًا لإسرائيل على مواصلة البناء الاستيطاني في الضفة والقدس المحتلة، وفقا لقناة الغد.

و تسير الأمور نحو التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية التي يسودها حالة من

الجدل، بعد عودة السلطة إلى التنسيق الكامل مع الجانب الإسرائيلي.

وكان وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، قد أرسل رسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، وجاء الرد بأن إسرائيل تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى استياء الفصائل الفلسطينية التي اعتبرته تفردا

بالقرار الوطني.

و يعد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي خرقًا لجهود المصالحة الفلسطينية واجتماعات القاهرة بحسب ما فسرته بعض الفصائل.

ويصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، خلال ساعات، حيث من المقرر أن يزور مستوطنة “بساغوت” المحاذية لمدينة رام الله.

وستكون هذه هي الزيارة الاولى لوزير خارجية أمريكي لمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية. كما يحضر بومبيو اجتماعا ثلاثيا في القدس المحتلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.