فلسطين تسجل 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 1251 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا المستجد. وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء،: "إنه تم تسجيل 1159 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية". وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء،: "إنه تم تسجيل 1159 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية". وأشارت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 87.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



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