أبي أحمد: الهجوم حملة لإعادة سيادة القانون لشمال إثيوبيا

تواصل القوات الحكومية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، تقدمها صوب عاصمة إقليم تيغراي المتمرد، نافية بذلك استهدافها لأي جماعة عرقية بعينها، وفق ما جاءت به وكالة سكاي نيوز.

حيث تخوض القوات الاتحادية قتالا منذ أسبوعين مع قوات تيغراي، أودى بحياة المئات على الجانبين وهز منطقة القرن الأفريقي، وأثار احتكاكات عرقية في مناطق أخرى في إثيوبيا، وتسبب في فرار نحو 30 ألفا إلى السودان.

كما علق رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، علي الهجوم، قائلاً بأنه "حملة لإعادة سيادة القانون" للإقليم الشمالي، الذي يقطنه نحو 5 ملايين نسمة، قائلا إن "النصر سيتحقق خلال أيام" .

وقد بدأ الهجوم في الرابع من نوفمبر، بعد أن اتهم

أبي أحمد قوات تيغراي بشن هجوم على قاعدة حكومية في المنطقة، من جهه، ومن جهه أخري قال الحكام المحليون لمنطقة تيغراي، إنهم "لن يستسلموا أبدا" للقوات الاتحادية و"سيهزمونها قريبا"، كما أنه لم يتسن التحقق بشكل مستقل من مزاعم أي من الطرفين، إثر صعوبة الوصول إلى المنطقة الجبلية وانقطاع أغلب وسائل الاتصال.

ونتيجة لذلك فقد أدي الصراع إلى وقوع هجمات عرقية، حيث أعرب سكان تيجراي فروا إلى السودان، إن ميليشيات من إقليم أمهرة المجاور هاجمتهم لاعتبارات عرقية.

و قد اتهمت الحكومة قوات المتمردين، بتدمير جسور

تصل ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي ببقية البلاد، في محاولة لوقف تقدم القوات الحكومية صوب المدينة.

وقالت لجنة الطوارئ الحكومية إن قوات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي الحزب الحاكم في الإقليم، دمرت قطاعا من الطريق الرئيسي المتجه شرقا إلى ميكيلي.

فضلاً عن ما أوضحته لجنة الطوارئ الحكومية المشكلة للتعامل مع الأزمة: "الحكومة الاتحادية... تشجب بأقوى العبارات التوصيف الخاطئ لهذه العملية بأن لها أي انحياز عرقي أو أي انحياز آخر".

وأضاف دبرصيون جبراميكائيل، الرئيس المنتخب لتيغراي في انتخابات لا تعترف بها الحكومة، إن قواته تراجعت لكنه نفى تدمير جسور ، وأشار أنه "غيرنا خط دفاعنا، ونتيجة لذلك فهم يدخلون بعض بلدات جنوب تيغراي".

وقد سبق وان حذر أحمد، من أن مهلة مدتها ثلاثة أيام لاستسلام قوات تيجراي والميليشيات المتحالفة معها قد انتهت، ممهدا الطريق للهجوم النهائي على ميكيلي.