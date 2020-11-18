«فايزر وبايونتيك»: لقاحنا ضد كورونا فعال بنسبة 95%

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- سيف اليزيد - اليوم 16:59
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أعلنت شركتا «فايزر» و«بايونتيك»، اليوم الأربعاء، أن لقاحهما المشترك فعال بنسبة 95% للوقاية من مرض كوفيد-19 بالاستناد إلى النتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق.
وكانت النتائج الجزئية لهذه التجربة، التي نشرت الأسبوع الماضي، أظهرت فاعلية «تزيد عن 90%». وفي التفاصيل، أصيب 162 من أفراد مجموعة تلقت لقاحا وهميا بمرض كوفيد-19 في مقابل ثمانية فقط من أفراد المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي.
وستطلب شركة «فايزر» الأميركية «في غضون أيام قليلة» ترخيصا لتسويق اللقاح من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير.
وتسعى العديد من المختبرات وشركات الأدوية إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19. ووصلت العديد من تلك المحاولات إلى مرحلة التجارب السريرية الكبيرة الموسعة وهي المرحلة الثالثة والأخيرة قبل طلب ترخيص لتسويق المنتج.
المصدر: رويترز
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