إيران تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت 13421 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة يومية قياسية جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 801894.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الحكومي إن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس قفز بواقع 480 إلى 42941 في الدولة الأكثر تضررا بالجائحة في الشرق الأوسط.

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