مقتل واعتقال العشرات من جماعة مسلحة غربي إثيوبيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 10 دقائق

أعلنت السلطات الإثيوبية، الأربعاء، مقتل 142 مسلحا واعتقال 48 آخرين من جماعة مسلحة غربي البلاد.

وقال مفوض شرطة أوروميا، أرارسا مرداسا، إن الأجهزة الأمنية والقوات الخاصة بالإقليم تمكنت من القضاء على 142 مسلحا واعتقال 48 آخرين، فيما فر 64 من جماعة “أونق شني” المنشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة، في منطقة وللغا بإقليم أوروميا.

وأوضح مفوض شرطة الإقليم أنه تم اعتقال حتى الآن ما مجموعه ألف و341 مشتبها كانوا يقدمون التدريب والمساعدات اللوجستية لأعضاء جماعة “أونق شني”.

وأشار إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين يوجد 104 عناصر مشتبه بهم من عناصر جبهة تحرير تجراي.