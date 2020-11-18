جدد “الإتحاد الوطني للدكاترة المعطلين” مطالبه بإدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية، مستنكرا تجاهل الحكومة لهذا الملف. وجاء ذلك في ندوة فكرية نظمها الإتحاد أمس الثلاثاء، تحت عنوان “عطالة حاملي الدكتوراه بين الواقع الإجتماعي الهش والسياسات الإقتصادية التقشفية ورهانات البحث العلمي”. وعلى هامش الندوة، أكدت رشيدة بوشتى، عضو الإتحاد، أن أزمة عطالة ذوي الشواهد العليا هي أزمة بنيوية مرتبطة أساسا باختيارات معينة ينتهجها المغرب في تدبير القطاعات الإجتماعية، مشددة على أن الحق الدي يطالب به الدكاترة في التشغيل هو مطلب مشروع تضمنه القوانين الدولية والتشريعات المحلية والدستور.

كانت هذه تفاصيل خبر في ندوة بالرباط.. انتقادات لاستمرار عطالة الحاصلين على الدكتوراه رغم خصاص الأطر -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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