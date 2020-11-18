شركة “فايزر” تقول إن نجاعة لقاحها لكورونا وصلت 95 بالمائة

قالت قالت شركة فايزر إن التحليل النهائي لبيانات التجارب السريرية أظهر أن لقاح Covid-19 الخاص بها، كان فعالاً بنسبة 95 بالمائة، مما يمهد الطريق للشركة للتقدم بطلب للحصول على أول ترخيص أمريكي للقاح فيروس كورونا في غضون أيام.

وقال قالت شركة الأدوية الأمريكية وشريكتها BioNTech إن لقاحها يحمي الأشخاص من جميع الأعمار والأعراق، مع عدم وجود مشاكل أمان كبيرة حتى الآن في تجربة تضم ما يقرب من 44 ألف مشارك.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2.7٪ في التعاملات المبكرة، وفق ما أكدته وكالة بلوميرغ، قبل قليل.

وبدورها كانت شركة شركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية الأميركية، قد أعلنت الإثنين الماضي أن لقاحها أظهر فعالية عالية في التجارب الإكلينيكية بنسبة تقارب 95 بالمائة، حيث تتنافس مع فايزر على الحصول على السبق في إنتاج وتوزيع اللقاح.