شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 290 حالة إصابة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 354208 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 411 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 341515 حالة . وأكدت "الصحة" تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5710 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6983 والحالات الحرجة 808 حالة.

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