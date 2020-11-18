شكرا لقرائتكم خبر عن دول الخليج تناقش التعاون في مجال تجارة الغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

عقدت لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون اجتماعها السادس والثلاثين اليوم، برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وحضور الوزراء المعنيين بشؤون البترول والطاقة بدول مجلس التعاون، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، والتي تتضمن التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال تجارة الغاز الطبيعي، وتوصيات كل من لجنة مسئولي الثروة المعدنية، ولجنة المختصين بالإعلام البترولي، ولجنة الاستراتيجية البترولية، ولجنة خطة الطوارئ الإقليمية بدول المجلس، إضافة إلى توصيات فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.

كما تم استعراض جهود الدول الأعضاء في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا على اقتصاديات دول المجلس وأسعار النفط في الأسواق العالمية، وجهود الأمانة العامة خلال فترة الجائحة والمتمثلة بإقامة ورش العمل والندوات التي سلطت الضوء على الإجراءات التي قامت بها دول المجلس، والعمل الخليجي المشترك للتعامل مع على تداعيات الجائحة .