شكرا لقرائتكم خبر عن 452 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 105 حالات، ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7641 حالة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 798 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 129839 حالة.
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