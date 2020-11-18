سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد ومقتل طفل

قالت مصادر بالشرطة العراقية اليوم الثلاثاء إن أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، وقال مسؤولون أمنيون إن الهجوم كان يستهدف السفارة الأمريكية.

ودوت أصوات صفارات الإنذار من السفارة الأمريكية داخل المنطقة التي تضم أيضا مباني حكومية وبعثات أجنبية. وقال مصدر أمني إن أربعة صواريخ على الأقل أُطلقت وسقط بعضها قرب السفارة الأمريكية.

وقال الجيش في بيان إن سبعة صواريخ كاتيوشا أُطلقت، سقطت أربعة منها على المنطقة الخضراء وثلاثة خارجها، تسببت في مقتل طفل وإصابة خمسة أشخاص.

كان الجيش قد ذكر في وقت سابق أن أربعة صواريخ أُطلقت من منطقة بشرق العاصمة، لكن لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأظهرت لقطات من الجيش قاذف صواريخ مثبتا على ظهر شاحنة صغيرة اشتعلت بها النيران.

وقال مصدران دبلوماسيان مقرهما داخل المنطقة الخضراء إنهما سمعا صوت نظام مضاد للصواريخ تم نصبه للدفاع عن السفارة الأمريكية.

وقال مصدر إن انفجارا هز المباني.

ويتهم مسؤولون أمريكيون مسلحين تدعمهم إيران بشن هجمات صاروخية متكررة على منشآت أمريكية في العراق، شملت هجمات قرب السفارة في بغداد.

ولم تعلن أي جماعات معروفة مدعومة من إيران مسؤوليتها عن الهجمات.

كانت مجموعة من الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من إيران قد أعلنت في أكتوبر تشرين الأول تعليق الهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية شريطة أن تقدم الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية.

وقال متحدث باسم كتائب حزب الله، إحدى أقوى الفصائل التي تدعمها إيران في العراق، إنه لا توجد مهلة محددة لكي تنفذ الحكومة القرار، لكن إذا أصرت القوات الأمريكية على البقاء فإن الفصائل ستشن هجمات أشد عنفا.

جاء الإعلان عن تعليق الهجمات الصاروخية بعدما هددت واشنطن، التي تخفض ببطء قواتها بالعراق، بإغلاق سفارتها في بغداد إذا لم تكبح الحكومة العراقية الفصائل المدعومة من إيران.

وقد يكون هجوم اليوم مؤشرا على أن الفصائل المدعومة من إيران قد قررت استئناف الهجمات على القواعد الأمريكية، وهي خطوة تضع المزيد من الضغط على رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي وجهوده

لاحتواء الفصائل المسلحة.

