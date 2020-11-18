بالوثيقة.. العصائب ترفع دعوى قضائية ضد أحد النواب

تنشر الخليج 365، بالوثيقة، قيام حركة عصائب اهل الحق برفع دعوى قضائية ضد النائب عبد الله الخربيط بعد توجيه التهم والاساءة للحركة وقيادتها من اجل الاخلال بالوضع الامني، بحسب الوثيقة.

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