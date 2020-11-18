نائب يكشف عن ضغوط تمارس على محافظ نينوى لفرض أسماء على مديريات المحافظة

كشف النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الأربعاء، عن وجود ضغوط تمارسها احزاب وجهات سياسية بغية فرض اسماء لايريدها المحافظ لشغل بعض المناصب في المديريات بالمحافظة.
واضاف الشمري، ان "هنالك ضغوط تمارس على محافظ نينوى بغية فرض أسماء على بعض مديريات المحافظة الخدمية والبعض من تلك الاسماء لا قناعة لدى المحافظ بها لكن هيمنة بعض الأحزاب ترغمه على القبول بها بحال عدم تدخل رئيس مجلس الوزراء لإنهاء تلك المحاصصة المقيتة".
ودعا النائب عن نينوى، الكاظمي الى "لقاء المحافظ والاستماع منه على طبيعة تلك الضغوط وتوفير الدعم الكامل له بغية اختيار الأسماء التي يعتقد المحافظ بانها قادرة على ادارة المديريات وتقديم ما ينتظره منها ابناء المحافظة بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة".
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