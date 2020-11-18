الصقور تتخطى مصافي الوسط وتبلغ دور الـ16 من كأس العراق

رياضة 2020-11-18 | 13:53 561 مشاهدة تأهل فريق الفوة الجوية الى دور الستة عشر من بطولة كأس العراق بتغلبه على مضيفه مصافي الوسط بنتيجة 2-0.



واقيمت المباراة على أرض الاول لحساب مباريات دور الـ32. واقيمت المباراة على أرض الاول لحساب مباريات دور الـ32. وافتتح عباس جاسم التسجيل في الدقيقة 68 واضاف كرار علي بري الهدف الثاني في الدقيقة 85. وتتواصل المباريات الاخرى في ذات التوقيت.

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