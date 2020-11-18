شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً من الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الاربعاء، 13 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.



وذكر نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ،إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وطولكرم وجنين وسط إطلاق كثيف للنيران واعتقلت 13 فلسطينيا.

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