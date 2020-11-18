شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 121129 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العمانية ،اليوم الاربعاء ، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغت 121129 إصابة والوفيات 1360 بنسبة 1. 1% والمتعافين 112014 لتصل نسبة الشفاء إلى 5. 92%.



وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 29 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 274 والمنومين في العناية المركزة 128.

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