كورونا تدخل والدة لطيفة للعناية المركزة…والأخيرة:”قلبي كيتقطع على الميمة”

كشفت الفنانة المغربية لطيفة رأفت، اليوم الأربعاء، إصابة والدتها بفيروس كورونا، ودخلوها للعناية المركزة.

وعبرت لطيفة رأفت في منشور شاركته على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، عن شكرها لجمهورها الداعم لها في مواقفها الصعبة، مطالبة إياهم هذه المرة، بالدعاء لوالدتها.

وكتبت رأفت في منشورها: “أحبائي الكرام، أشكركم على دعمكم وتعاطفكم معي في كل المواقف التي أمر بها، لكن الآن أحتاجكم أكثر وأحتاج دعواتكم لوالدتي الغالية التي هي الآن في العناية المركزة وذلك بعد إصابتها منذ ثلاثة أيام بهذ الوباء اللعين فيروس كورونا عافاكم الله من كل شر”.

وأضافت رأفت في نفس المنشور: “أرجوا منكم الدعاء في هذه الظروف العصيبة، وأرجو منكم أحبائي، ردوا بالكم من هاذ الفيروس اللعين واتخذوا كل احتياطاتكم لأنه وبكل بساطة كايدخل للبيوت من دون إستئذان”.

رأفت عبرت عن مشاعرها تجاه ما لحق بوالدتها بسبب الفيروس في نفس المنشور، قائلة: “وأنا الآن قلبي كايتقطع على الميمة وما يمكن ليش نشوفها، فإذا كنت انتَ أوانتِ ما خايفينش على راسكم خافوا على أعز الناس لي ممكن يكونوا الله يحفط فهاد الظروف وما تشوفوهمش، دعواتكم معنا هذا اهم شيء عندي الآن و ردوا البال لراسكم”.

ومن خلال إعلانها لظروفها جراء إصابة والدتها بالفيروس، اتضح أن” ديفا” الغناء المغربي استقبلت الحكم الابتدائي ضدها بأداء غرامة بقيمة 241 مليون لفائدة أسرة الفنان الراحل عبد القادر الراشدي، وهي في وضع نفسي صعب.

ورفعت عائلة الراشدي دعوة ضد لطيفة رأفت، نتيجة “استغلال أغنية “خويي” في برنامج “كوك ستوديو” وإجراء تغييرات عليها، دون الحصول على موافقتهم.

وأدت الفنانة لطيفة رأفت أغنية خيي في برنامج “كوك ستوديو” أغنية “خويي” بمشاركة الفنان حفيظ الدوزي، مع إجراء تعديلات عليها تفرضها طبيعة البرنامج الذي ينبني على هذا الأساس في الأصل.