من القدس المحتلة.. وزير الخارجية البحريني: تقدمنا بطلب لفتح سفارة إسرائيلة في المنامة والمستحيل صار اليوم حقيقة!

عبر وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة، اليوم الأربعاء، عن سعادته بتطبيع العلاقات بين بلاده وبين إسرائيل.

ووصل الزياني، فجر اليوم، على رأس وفد رسمي، إلى الأراضي المحتلة، في أول زيارة لوزير خارجية خليجي على الإطلاق إلى المنطقة، حيث عقد قبل قليل مؤتمرا صحفيا مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وزير خارجية البحرين قال إنه نقل لأشكنازي طلبا رسميا لفتح سفارة بحرينية في إسرائيل، معتبرا أن تطبيع بلاده مع إسرائيل جاء نتيجة لإيمانها “بالتعايش واحترام الآخر” حسب قوله، مؤكدا وجود إرادة قوية لإنجاح التعاون بين الطرفين، وأن اتفاق التطبيع سيجلب استفادة متبادلة لهما.

وأكد الزياني، أن زيارته تشكل تخليدا لما قام به الرئيس المصري السابق أنور السادات، واصفا هذا الأخير بأنه من وضع اللبنة الأولى “للسلام مع إسرائيل”.

وأضاف “هذه الزيارة كانت تبدو مستحيلة قبل أسابيع لكن المستحيل صار اليوم حقيقة” .

وكانت كل من الإمارت والبحرين، قد وقعتا قبل أسابيع، اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل، برعاية من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قبل أن يلحق بهما النظام السوداني، مما أثار موجة غضب واستياء واسعين في الأوساط الفلسطينية والعربية.