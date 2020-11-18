مغني الراب المغربي حاري في تعاون مع فنانيين عالميين

يصدر في 20 نونبر الحالي، عمل عالمي لمغني الراب المغربي، حاري، سيكون بالتعاون مع الرابور الإيطالى سفيرا ابباستا والديجي الأمريكي الشهير ستيف أوكي.

ويصدر العمل المذكور ضمن ألبوم “سفيرا”، ويحمل عنوان “السلام عليكم”، وهو أول عمل للديجي العالمي ستيف أوكي يجمعه مع فنان عربي، هو الرابور حاري.

حاري يحقق في الفترة الحالية تفوقا فنيا، ويتضح ذلك من خلال آخر عملين له، وهما “البيضا مون أمور”، و “هاستطا لافيستا”.

وينوي حاري طرح كليب لأغنية “البيضا مون أمور”، وهي التي حققت نجاحا كبيرا في النسخة الصوتية، وبلغ عدد مستمعيها على يوتوب دون باقي المنصات، 10 مليون استماع.