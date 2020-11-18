الجامعة تعاقب وتُغرِّمُ مدرب أولمبيك خريبكة “كركاش” لخرقه البرتوكول الصحي أمام طنجة

قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم معاقبة الإطار الوطني عبد العزيز كركاش، مدرب فريق أولمبيك خريبكة، وذلك على خلفية ولوجه أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعت فريقه بإتحاد طنجة، رغم أن نتائج المسحة الطبية التي خضع لها الخاصة بفيروس كورونا المستجد كانت إيجابية.

وأوضح بلاغ للجامعة، عبر موقعها الرسمي، أن تم توجيه إنذار لعبد العزيز كركاش، مدرب فريق أولمبيك خريبكة، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما، بعد مخالفته لتوصيات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المتعلقة بالبرتوكول الصحي، إثر ولوجه إلى أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعت فريقه بإتحاد طنجة رغم أن نتائج المسحة الطبية التي خضع لها الخاصة بفيروس كورونا المستجد كانت إيجابية.

وأضاف البلاغ أنه تقرر تغريم فريق نادي الشباب الرياضي الدار البيضاء مبلغ 10 آلاف درهما، لخرقه البرتوكول الصحي المعتمد من طرف السلطات المختصة.

وكان عبد العزيز كركاش، مدرب أولمبيك خريبكة بعد ولج ملعب الفوسفاط، قبل المباراة التي جمعت فارس الفوسفاط بضيفه اتحاد طنجة، برسم مؤجل الدورة الـ22 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، حيث أثارت صور متداولة الكثير من الجدل .