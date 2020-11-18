خلال 2020..الداخلية توصلت بـ20193 شكاية من المواطنين 54% منها تتعلق بكورونا

كشف تقرير حول حصيلة منجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2020، أن عدد الشكايات التي وردت على الوزارة بلغ 20193 شكاية وملتمسا إلى غاية شتنبر الماضي، مقابل 6817 خلال نفس الفترة من سنة 2019، مسجلا ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 196 %.

وأفاد التقرير الذي اطلع عليه “اليوم 24″، بأن 54% من الشكايات والملتمسات التي وردت على وزارة الداخلية تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، وبلغ عددها 10 آلاف و891 شكاية وملتمسا.

وأكدت وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية جندت أطرها من أجل التفاعل مع شكايات وملتمسات المواطنين المتعلقة بالجائحة، والتي وردت إما عن طريق مختلف المصالح والأجهزة الإدارية أو سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، أو عن طريق البوابة الوطنية للشكايات أو من مؤسسة وسيط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن الشكايات الخاصة بجائحة كورونا، جاء 289 منها على شكل طلب مساعدة مدون على حامل ورقي، و9800 طلب وشكاية تخص المنصة “1212” المتعلقة بطلبات الدعم عبر البوابة الوطنية للشکایات، بالإضافة إلى 802 طلب مساعدة تقدم بها عبر البوابة أشخاص لا يتوفرون على بطاقة الرميد أو غير معنيين بالمنصة.