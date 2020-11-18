فايزر تعلن ارتفاع نسبة فعالية لقاحها إلى 95 بالمئة

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية عن ارتفاع نسبة فعالية لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه الشركة إلى 95% وفق النتائج الكاملة للتجربة السريرية.



وكانت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية أسدلت الستار عن النتائج الأولية للمرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا الذي تعملان على تطويره

وتوقعت الشركتان أن تحصلا على ترخيص معجل للقاحهما من قبل إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

وستعمل الشركتان على توفير ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح في العالم للعام 2020 وحتى 1,3 مليار جرعة العام 2021.

كما أعلنت كل من شركة "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية سابقا أن اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حالياً، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

ويأتى الإعلان في وقت تسجل فيه الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعا كبيرا حول العالم مع إرغامه ملايين الأشخاص في العالم للعودة إلى تدابير الإغلاق وزاد من الأضرار اللاحقة بالاقتصاد..

وأظهرت النتائج الأولية، توفير حماية للمرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.

وتوقعت الشركتان توفير ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح في العالم العام 2020 وحتى 1,3 مليار جرعة العام 2021.

وقال رئيس شركة فايزر ومديرها العام ألبيرت بورلا في بيان: "بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتبر أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كورونا". مضيفا: "المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربتنا للقاح، أعطت الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كوفيد-19"