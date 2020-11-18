شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل زيادة قياسية في وفيات كورونا اليومية والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 456 حالة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 34387.

كما سجلت السلطات 20985 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 4174 في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و991998.

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