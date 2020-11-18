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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 نوفمبر 2020
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه أقال مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "التصريحات الأخيرة لكريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 تفتقد للدقة بشكل كبير".
وأضاف: "كانت هناك مخالفات وتزوير واسع النطاق ،بما في ذلك تصويت الموتى ، وعدم السماح لمراقبي الانتخابات بالدخول إلى مواقع الاقتراع، وخلل في آلات التصويت التي غيرت الأصوات من ترامب إلى بايدن، والتصويت المتأخر ، وغير ذلك الكثير".
وتابع: "لذلك تم إنهاء عمل كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية بأثر فوري".
وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت قبل أيام إلى أن ترامب يفكر في إقالة كريبس الذي كان رفض تهما بالتزوير تشكك في فوز بايدن.
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