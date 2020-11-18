شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 35294 إصابة جديدة بكورونا و685 وفاة والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 قالت وزارة الصحة البرازيلية الثلاثاء إن البلاد سجلت 35294 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و685 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل أكثر من 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166699 وفقا لبيانات الوزارة.

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