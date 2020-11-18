شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا عالمياً تكسر الرقم القياسى والان نبدء بالتفاصيل
وكان الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية بالمرض 10733 يوم الرابع من نوفمبر وفقا لإحصاء رويترز.
وسجلت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من الجائحة على مستوى العالم، 11.38 مليون حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس و248574 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة.
وسجلت البرازيل 166699 وفاة تلتها الهند بتسجيل 130993 وفاة وهما الدولتان الوحيدتان اللتان سجلتا وفيات أعلى من مئة ألف منذ تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في مدينة ووهان الصينية في يناير.
وسجلت أوروبا نحو ربع الوفيات البالغ إجماليها 1.3 مليون حالة. وكان أكبر عدد من الوفيات في القارة في بريطانيا.
وبريطانيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي سجلت وفيات تزيد على 50 ألفا تلتها إيطاليا بتسجيل 46464 وفاة ثم فرنسا 46273 وفاة.
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