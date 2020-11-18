الجيش الاسرائيلي يعلن ضرب أهداف إيرانية في سوريا

18 نوفمبر,2020

شنت إسرائيل فجر الأربعاء غارات على أهداف إيرانية في سوريا في ماوصفه الجيش الإسرائيلي بأنه رد بعد العثور على عبوات ناسفة على طول الحدود الشمالية، في قصف أدى إلى سقوط عشرة قتلى بينهم جنود سوريون ومقاتلون موالون لإيران، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت "أهدافاً عسكرية لفيلق القدس وللجيش السوري" في سوريا في ضربات شنها ليلاً.

وقال الجيش في بيان على تويتر إنّ "ما فعلته إيران وسوريا هو أنّهما زرعتا عبوات ناسفة بدائية الصنع قرب الخط ألفا لضرب الجنود الإسرائيليين. ما فعلناه نحن هو أنّنا ضربنا لتوّنا أهدافاً لفيلق القدس وللجيش السوري في سوريا".

ووفقاً للمتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فإن الأهداف التي ضربتها الطائرات الحربية الإسرائيلية تشمل "مخازن ومقرّات قيادة ومجمّعات عسكرية بالإضافة إلى بطاريات أرض-جو".

ولفت أدرعي في تغريدة على تويتر إلى أنّ القصف أتى "ردّاً على زرع حقل العبوات الناسفة على حدود الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية من قبل خليّة عملت بتوجيه إيراني".

وأكد أنّ الدولة العبرية "النظام السوري مسؤولية أيّ عمل ينطلق من أراضيه وستواصل التحرّك وفق الحاجة لضرب التموضع الإيراني في سوريا الذي يشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي".

من جهتها أعلنت دمشق مقتل ثلاثة من عسكرييها وإصابة رابع في القصف الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا" عن مصدر عسكري قوله إنّ "العدو الصهيوني قام بعدوان جوّي من اتّجاه الجولان السوري المحتلّ على المنطقة الجنوبية وقد تصدّت له دفاعاتنا الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ".

وأضاف أنّ "العدوان أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، مقتل عشرة اشخاص بينهم مقاتلون أجانب وجنود سوريون.

وبحسب المرصد فإن من بين الأجانب خمسة مقاتلين "من المحتمل أن يكونوا إيرانيين وينتمون إلى فيلق القدس"، بالإضافة إلى مقاتلين موالين لإيران لكن لم تحدد جنسياتهم.



تأتي هذه الغارات قبل ساعات من زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى اسرائيل لاجراء محادثات تتناول ايران، في ما يبدو انها آخر زيارة له لحليفة الولايات المتحدة المقربة قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب.

تل أبيب: المجلة