لاجئو إثيوبيا للسودان يتخطون الـ36 ألفا وسط تحذيرات صحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول سوداني، الأربعاء، عن تخوفات من تردي الأوضاع الصحية للنازحين الإثيوبيين جراء المعارك في إقليم تجراي.

وقال مسؤول معتمدية اللاجئين بالخرطوم، عبدالله سليمان، إن عدد الإثيوبيين النارحين بلغ حتى اليوم الأربعاء حوالى 36 ألفا و353 لاجئا على الحدود السودانية.

وأوضح سليمان لـ"الخليج 365" أن عدد اللاجئين الإثيوبيين في منطقة "حمداييت" حوالي 21 ألفا و605 لاجئين، تم إجراء الفحص والتسجيل لـ16 ألفا و605 بينما يوجد 5 آلاف تحت الفحص.

وأضاف أن اللاجئين الإثيوبيين في منطقة "اللقيدي" بلغوا حوالي 14 ألفا و748، تم إجراء الفحص والتسجيل إلى 9 آلاف و925، بينما يوجد 4 آلاف تحت الفحص.

وأشار إلى أنه تم ترحيل 4 آلاف و220 لاجئا إلى معسكر "أم راكوبة" شرق السودان فجر اليوم.

وعبر مصدر بالحكومة السودانية للعين الإخبارية، مفضلا عدم الكشف عن هويته، عن قلق الحكومة من انفجار الوضع الصحي وسط الإثيوبيين على الحدود السودانية وتأثير ذلك على مناطق شرق البلاد.

ويشهد إقليم تجراي منذ قرابة أسبوعين صراعا بين الحكومة وجبهة تحرير تجراي.

والجمعة الماضية، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي إلى الاستسلام خلال 3 أيام لقوات الجيش الوطني "لإنقاذ أرواحهم".

وأمس، قالت لجنة الطوارئ الحكومية في إثيوبيا إن قوات الدفاع الوطني نفذت "عمليات جوية دقيقة وجراحية" خارج ميكيلي عاصمة إقليم تجراي.

كما أعلن الجيش الإثيوبي، الثلاثاء، عن تحقيقه انتصارات متقدمة على الجبهتين الشرقية والغربية بتجراي والاقتراب من عاصمة الإقليم "مقلي".