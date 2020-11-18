القاهرة: الاعتداء على طاقم طبي إماراتي باليمن عمل إجرامي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استنكرت القاهرة الاعتداء الذي استهدف طاقمًا طبيًا تابعا للهلال الأحمر الإماراتي بمدينة تعز اليمنية، واصفة إياه بـ"العمل الإجرامي".

وأعربت الخارجية المصرية، في بيان، الأربعاء، عن بالغ إدانتها للاعتداء "الجبان"، مؤكدة رفضها لمثل هذه "الأعمال الإجرامية"، وكافة أشكال العنف والإرهاب.



وشدّدت على أن "استهداف العاملين في المجال الإنساني يُمثل انتهاكًا واضحًا للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ والأطقم الطبية".

وأكدت أنه "يمثل إعاقة لاستمرار عمليات الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المُتضررة في اليمن".

وثمّنت مصر الجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن بما يُسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأمس الثلاثاء، أعربت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن إدانتها وأسفها العميق للعمل الإرهابي الجبان جراء تعرض طاقمها الطبي من العاملين في عيادات الرعاية الصحية المتنقلة لعملية إطلاق نار في قرية يختل بمحافظة تعز اليمنية.

وأكدت على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني، يمثل تجاوزا كبيرا للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية.