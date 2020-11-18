رحلة المنامة- تل أبيب.. 4 مشاهد تُشرق مع صباح "تاريخي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صباح عربي جديد تستفيق عليه إسرائيل، اليوم الأربعاء، بزيارة بحرينية هي الأولى بين البلدين اللذين وقعا اتفاقا للسلام.

"هذا صباح جيد بالفعل".. هكذا استهلت الزيارة أول مشاهدها بتغريدة كتبها وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي باللغة العربية، على حسابه في "تويتر"، وهو في طريقه إلى مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، لاستقبال نظيره البحريني عبداللطيف الزياني.

أشكنازي كان على رأس وفد إسرائيلي في استقبال وزير الخارجية البحريني، في أول زيارة رسمية يقوم بها الأخير إلى تل أبيب، وصفتها إسرائيل بأنها "تاريخية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن هذه الزيارة غير المسبوقة إنها "عهد جديد في المنطقة".

الرحلة الأولى

مشهد ثان زيّن الرحلة، حين حطت طائرة تابعة لطيران الخليج البحريني تحمل رقم 972، في مطار بن غوريون، وقد أحاطت بها عشرات الأعلام البحرينية والإسرائيلية.

والطائرة وهي الأولى التي تصل تل أبيب مباشرة من العاصمة البحرينية المنامة، وقد أقلت أيضا وفدا أمريكيا رفيع المستوى برئاسة مبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.





ومن داخل الطائرة، غرّد بيركوفيتش بنشر بطاقة الصعود إلى طائرة "طيران الخليج"، وكتب عليها "سعيد لأن أكون على متن أول طائرة تجارية من البحرين إلى إسرائيل"، مسطرا المشهد الثالث.

كما نشر بيركوفيتش صورة من داخل الطائرة لمسارها المباشر من العاصمة البحرينية المنامة إلى تل أبيب.

أما مدير قسم مواقع التواصل في وزارة الخارجية الإسرائيلية يوناتان جونين، فكتب مشهدها الرابع، في تغريدة على تويتر "يا له من يوم تاريخي".

ومستعينا بصورة له وهو يستقبل نظيره البحريني في مطار بن غوريون كتب أشكنازي أن الزيارة "تاريخية".

وزاد قائلا "أتطلع إلى مناقشاتنا اليوم وإلى العهد الجديد من السلام والأمن والاستقرار في المنطقة الذي تمثله هذه الزيارة".





لقاءات مكوكية

وبعيد انتهاء مراسم الاستقبال، توجه الوفد البحريني إلى مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس الغربية، حيث سيلتقي أشكينازي.

في هذه الأثناء، نشرت الشرطة الإسرائيلية عددا من عناصرها والمتطوعين في مختلف مراكز الزيارة، من أجل ضمان الأمن والنظام العام وتوجيه حركة المرور عند الحاجة.

وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، والذي سيعقد لقاء ثلاثيا بمشاركة نتنياهو ووزير الخارجية البحريني.