سلطان عمان: سنواصل عملنا للوصول للمكانة التي تستحقها بلادنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سلطان عمان، هيثم بن طارق، إنه سيواصل العمل لإرساء مرحلة جديدة تسير فيها البلاد نحو المكانة التي تستحقها.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم الوطني الـ50 للبلاد، الذي يوافق 18 نوفمبر /تشرين الثاني من كل عام.
وأضاف السلطان هيثم أن العالم يمر بأوضاع غير مسبوقة في ظل الظروف الاقتصادية وانتشار جائحة كورونا .
وأشار إلى أنه عمل على تطوير الجهاز الإداري للدولة وإعادة تشكيل مجلس الوزراء لتعزيز الأداء الحكومي.
وأكد على أن العمل مستمر في مراجعة الجوانب التشريعية وتطوير أدوات المحاسبة والمساءلة.
وأوضح أن استكمال ترسيخ قواعد دولة المؤسسات والقانون ستكون من ثوابت المرحلة القادمة
ولفت إلى أن خطة التوازن المالي التي اتخذتها الحكومة ستكون كافية لأخذ الدولة إلى بر الأمان.
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