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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 275 إصابة بكورونا و16 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت مصر ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 275 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و16 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الثلاثاء ارتفع إلى 111284 من بينهم 6481 وفاة.
وأضافت الوزارة أن 109 متعافين من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 101288 حالة.
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