شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تسجل 1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية إجراء 116396 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق فحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد _19).



وكشفت الوزارة، اليوم، عن رصد 1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تسجيل 890 حالة شفاء و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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