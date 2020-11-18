شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات دامية بين «داعش» و«النظام» في دير الزور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل وجرح نحو 30 مسلحا من قوات النظام السوري والمليشيا المتحالفة معه في كمين شمال شرق البلاد. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء) أن تنظيم «داعش» أوقع رتلا تابعا لقوات النظام ومليشيات الدفاع الوطني الموالية لها بكمين جديد بالقرب من منطقة فيضة ابن موينع في بادية الميادين بريف ديرالزور الشرقي، أثناء توجه الرتل لتمشيط المنطقة.

وأفاد المرصد بوقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين تسببت بسقوط خسائر بشرية فادحة، إذ قتل 11 عنصرا في قوات النظام والدفاع الوطني، بينهم ضابط برتبة عميد وهو قائد الفوج 137، كما أصيب أكثر من 17 بجراح متفاوتة، عقب ذلك أرسلت مليشيا الدفاع الوطني تعزيزات عسكرية ضخمة من الميادين نحو منطقة الاشتباك.

ولفت إلى أن حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى الآن بلغت 986 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس، بالإضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية. وأكد المرصد أنهم قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. ولفت إلى أنه وثق مقتل 532 من داعش خلال الفترة ذاتها في الهجمات والقصف والاستهدافات.