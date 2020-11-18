شكرا لقرائتكم نتنياهو يتصل بجو بايدن.. "أجريت حديثا دافئا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفق الجانبان على اللقاء قريبا لبحث القضايا الراهنة

دبي - العربية.نت نشر في: 17 نوفمبر ,2020: 08:14 م GST آخر تحديث: 17 نوفمبر ,2020: 10:04 م GST

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