شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سيناتور جمهوري بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-رويترز قال السيناتور الجمهوري تشوك جراسلي، رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس «كورونا».

وقال جراسلي (87 عاماً) في بيان: «بينما أشعر بأنني على ما يرام، فإن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاءت إيجابية».

وكان السيناتور الذي يمثل ولاية أيوا قال في وقت سابق إنه في انتظار نتيجة الاختبار بعد أن علم بأنه تعرض للفيروس.

وقال: «أقدر التمنيات الطيبة والدعوات من الجميع وأتطلع إلى استئناف برنامجي العادي حينما أستطيع».

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